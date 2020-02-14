Україна офіційно відкинула "мирний план", запропонований у Мюнхені

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П'ятниця, 14 лютого 2020, 18:58

Міністерство закордонних справ заявляє про незгоду із ідеями щодо врегулювання конфлікту між РФ та Україною, які були оприлюднені у п’ятницю в Мюнхені.

Про це йдеться у коментарі МЗС, наданому "Європейській правді".

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що не вважають одіозний документ офіційною пропозицією, яка потребує розгляду з боку України.

"Документ "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні"... - це приватна ініціатива групи політиків та експертів, небайдужих до питань міжнародної безпеки та безпекової ситуації в Україні, зокрема збройної агресії РФ проти нашої держави", - йдеться у коментарі.

Поза тим, МЗС підкреслило, що не згодне із запропонованими ідеями: "Тези, що містяться в цьому документі, не відповідають офіційній позиції Української держави".

Також у МЗС нагадали, що і сама Мюнхенська безпекова конференція після критики на адресу оприлюдненого плану знизила його статус.

"За інформацією керівництва Мюнхенської безпекової конференції, воно також не визнає цей матеріал офіційним документом Конференції. Текст документу було видалено з офіційного веб-сайту Конференції", - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.



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