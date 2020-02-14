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Украина официально отвергла "мирный план", предложенный в Мюнхене

Пятница, 14 февраля 2020, 17:58
Украина официально отвергла мирный план, предложенный в Мюнхене

Министерство иностранных дел заявляет о несогласии с идеями по урегулированию конфликта между РФ и Украиной, которые были обнародованы в пятницу в Мюнхене.

Об этом говорится в комментарии МИД, предоставленном "Европейской правде".

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что не считают одиозный документ официальным предложением, которое требует рассмотрения со стороны Украины.

"Документ "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе..." - это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и безопасности ситуации в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства", - говорится в комментарии.

Помимо того, в МИД подчеркнули, что не согласны с предложенным идеями: "Тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции украинского государства".

Также в МИД напомнили, что и сама Мюнхенская конференция по безопасности после критики в адрес обнародованного плана снизила его статус.

"По информации руководства Мюнхенской конференции по безопасности, оно также не признает этот материал официальным документом Конференции. Текст документа был удален с официального сайта Конференции", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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