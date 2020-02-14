Експосадовець "Нафтогазу" поцупив у держави майже 300 мільйонів – поліція

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П'ятниця, 14 лютого 2020, 21:01

Нацполіція та ДБР викрили колишнього посадовця компанії "Нафтогаз України", в наслідок дій якого державі завдано понад 284 мільйони гривень

Джерело: повідомлення на сайті Національної поліції

Деталі: Фігуранту вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою). Йому загрожує від трьох до шести років в’язниці.

Правоохоронці встановили, що між керівництвом "Нафтогазу" та комерційною структурою було укладено договір проведення сейсморозвідувальних досліджень вартістю 407 мільйонів гривень. Достовірно знаючи, що підрядник не виконував частину робіт, колишній керівник департаменту НАК з початку передав необхідну документацію керівництву, а в подальшому підписав акти про їх виконання.

На підставі цих документів на рахунки комерційної структури безпідставно було перераховано кошти.

Найближчим часом вирішуватиметься питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: Нафтогаз корупція кримінал ДБР поліція


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