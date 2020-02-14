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Экс-чиновник "Нафтогаза" украл у государства почти 300 миллионов – полиция

Пятница, 14 февраля 2020, 20:01
Экс-чиновник Нафтогаза украл у государства почти 300 миллионов – полиция

Нацполиция и ГБР разоблачили бывшего чиновника компании "Нафтогаз Украины", в результате действий которого государству нанесен ущерб на сумму более 284 миллионов гривен.

Источник: сообщение на сайте Национальной полиции

Детали: Фигуранту уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью). Ему грозит от трех до шести лет тюрьмы.

Правоохранители установили, что между руководством "Нафтогаза" и коммерческой структурой был заключен договор проведения сейсморазведочных исследований стоимостью 407 млн гривен. Достоверно зная, что подрядчик не выполнял часть работ, бывший руководитель департамента НАК сначала передал необходимую документацию руководству, а в дальнейшем подписал акты об их выполнении.

На основании этих документов на счета коммерческой структуры безосновательно были перечислены средства.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Украинская правда
Темы: НефтегазкоррупциякриминалГБРполиция
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