У Міноборони уточнили: Призов лишається в цьому році, а далі подивимось

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П'ятниця, 14 лютого 2020, 23:31

Міністерство оборони роз’яснило слова заступника міністра Олександра Поліщука про продовження призову на військову службу в Україні.

Джерело: повідомлення на сайті Міноборони

Деталі: У п’ятницю заступник міністра оборони Олександр Поліщук виступав на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там він висловився щодо озвучених раніше його керівником, міністром Андрієм Загороднюком планів скасувати військовий призов в Україні.

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" й інтернет-видання Liga.net так процитували слова Поліщука: "У нас поки що немає планів щодо відмови від призову".

Однак пресслужба Міністерства оборони стверджує, що заступник міністра насправді сказав інакше: "У поточному році у нас немає планів щодо відмови від призову".

Дослівно: "Деякі ЗМІ не уточнили, що йшлося саме про поточний рік.

Так, Олександр Поліщук повідомив, що призов громадян України на строкову службу у 2020 році відбуватиметься планово та у чіткій відповідності до Закону.

У подальшому можлива відмова від строкової військової служби в країні розглядатиметься виключно з урахуванням вітчизняного та іноземного досвіду комплектування збройних сил та формування мобілізаційного резерву, в комплексі з іншими питаннями – як оборонної реформи, так і змін у державі".

Деталі: У Міноборони додали, що жодних рішень щодо зміну курсу реформ не приймалося.

Передісторія: У листопаді 2019 року міністр оборони Андрій Загороднюк заявляв про бажання скасувати військовий призов.

Українська правда
Теми: призов армія Міноборони


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