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В Минобороны уточнили: Призыв остается в этом году, а дальше посмотрим

Пятница, 14 февраля 2020, 22:31
В Минобороны уточнили: Призыв остается в этом году, а дальше посмотрим

Министерство обороны разъяснило слова заместителя министра Александра Полищука о продлении призыва на военную службу в Украине.

Источник: сообщение на сайте Минобороны

Детали: В пятницу заместитель министра обороны Александр Полищук выступал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Там он высказался по поводу озвученных ранее его руководителем, министром Андреем Загороднюком планов отменить военный призыв в Украине.

Информационное агентство "Интерфакс-Украина" и интернет-издание Liga.net так процитировали слова Полищука: "У нас пока нет планов по отказу от призыва".

Однако пресс-служба Министерства обороны утверждает, что заместитель министра на самом деле сказал иначе: "В текущем году у нас нет планов по отказу от призыва".

Дословно: "Некоторые СМИ не уточнили, что речь шла именно о текущем годе.

Да, Александр Полищук сообщил, что призыв граждан Украины на срочную службу в 2020 году будет проходить планово и в строгом соответствии с Законом.

В дальнейшем возможный отказ от срочной военной службы в стране будет рассматриваться исключительно с учетом отечественного и зарубежного опыта комплектования вооруженных сил и формирования мобилизационного резерва, в комплексе с другими вопросами - как военной реформы, так и изменений в государстве".

Детали: В Минобороны добавили, что никаких решений по смене курса реформ не принималось.

Предыстория: В ноябре 2019 года министр обороны Андрей Загороднюк заявлял о желании отменить военный призыв.

Украинская правда
Темы: призывармияМинобороны
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