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На станції метро "Майдан Незалежності" стартує ремонт, можливі затримки та тиснява

П'ятниця, 14 лютого 2020, 23:28
На станції метро Майдан Незалежності стартує ремонт, можливі затримки та тиснява

На станції метро "Майдан Незалежності" з 18 лютого розпочнеться плановий почерговий ремонт усіх чотирьох ескалаторів. 

Джерело: пресслужба Київського метрополітену

Деталі: Роботи з ремонту ескалаторів мають закінчити до лютого 2021 року. 

Пряма мова начальника ескаnаторної служби Микопи М'ягкий: "У години пік можливі затримки та скупчення людей через навантаження на решту ескалаторів. Просимо вибачення за незручності. Ми робимо все можливе для прискорення робіт" 

Дослівно: "Закликаємо пасажирів уважно дотримуватися правил поведінки на ескалаторах для уникнення травмувань та збоїв у роботі.

Планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, перебирається, проводиться заміна зношених запчастин, тощо) проводяться орієнтовно раз у 6-10 років після пробігу до 150 тис. км".

Микола Донєв, УП
Теми: Київметро
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