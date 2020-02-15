На станції метро "Майдан Незалежності" стартує ремонт, можливі затримки та тиснява

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Субота, 15 лютого 2020, 00:28

На станції метро "Майдан Незалежності" з 18 лютого розпочнеться плановий почерговий ремонт усіх чотирьох ескалаторів. 

Джерело: пресслужба Київського метрополітену

Деталі: Роботи з ремонту ескалаторів мають закінчити до лютого 2021 року. 

Пряма мова начальника ескаnаторної служби Микопи М'ягкий: "У години пік можливі затримки та скупчення людей через навантаження на решту ескалаторів. Просимо вибачення за незручності. Ми робимо все можливе для прискорення робіт" 

Дослівно: "Закликаємо пасажирів уважно дотримуватися правил поведінки на ескалаторах для уникнення травмувань та збоїв у роботі.

Планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, перебирається, проводиться заміна зношених запчастин, тощо) проводяться орієнтовно раз у 6-10 років після пробігу до 150 тис. км".

Микола Донєв, УП
Теми: Київ метро


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