На станции метро "Майдан Независимости" с 18 февраля начнется плановый последовательный ремонт всех четырех эскалаторов.

Источник: пресс служба Киевского метрополитена

Детали: Работы по ремонту эскалаторов должны закончить к февралю 2021 года.

Прямая речь начальника ескаnаторнои службы Микопы Мягкий: "В часы пик возможные задержки и скопление людей из-за нагрузки на остальные эскалаторов. Просим прощения за неудобства. Мы делаем все возможное для ускорения работ"

Дословно: "Призываем пассажиров внимательно соблюдать правила поведения на эскалаторах для избежания травм и сбоев в работе.

Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 тыс. Км ".





