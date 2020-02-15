На станции метро "Майдан Незалежности" стартует ремонт эскалаторов, возможны задержки и давка

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Суббота, 15 февраля 2020, 00:28

На станции метро "Майдан Независимости" с 18 февраля начнется плановый последовательный ремонт всех четырех эскалаторов.

Источник: пресс служба Киевского метрополитена

Детали: Работы по ремонту эскалаторов должны закончить к февралю 2021 года.

Прямая речь начальника ескаnаторнои службы Микопы Мягкий: "В часы пик возможные задержки и скопление людей из-за нагрузки на остальные эскалаторов. Просим прощения за неудобства. Мы делаем все возможное для ускорения работ"

Дословно: "Призываем пассажиров внимательно соблюдать правила поведения на эскалаторах для избежания травм и сбоев в работе.

Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 тыс. Км ".



Николай Донев, УП
Темы: Киев метро


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