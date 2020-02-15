Уряд прораховує вплив коронавірусу на економіку — Гончарук

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Субота, 15 лютого 2020, 01:56

Кабінет Міністрів почав прораховувати, яким чином пандемія коронавірусу може вплинути на економіку України.

Джерело: Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Пряма мова: "Говорячи про коронавірус, я абсолютно впевнений, що цей фактор треба прораховувати, і ми це вже робимо. Питання в іншому: ніхто у світі не може сказати, як насправді буде розвиватися ця ситуація - і якого масштабу вона набуде".

За останніми даними, коронавірус COVID-19 виявили у 64 437 людей (63 855 випадків – на материковій частині Китаю). Померли від його наслідків 1 383 особи, одужала 6 961 людина.

Теми: коронавірус Гончарук


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