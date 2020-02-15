Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд прораховує вплив коронавірусу на економіку — Гончарук

Субота, 15 лютого 2020, 00:56
Уряд прораховує вплив коронавірусу на економіку — Гончарук

Кабінет Міністрів почав прораховувати, яким чином пандемія коронавірусу може вплинути на економіку України.

Джерело: Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Пряма мова: "Говорячи про коронавірус, я абсолютно впевнений, що цей фактор треба прораховувати, і ми це вже робимо. Питання в іншому: ніхто у світі не може сказати, як насправді буде розвиватися ця ситуація - і якого масштабу вона набуде".

За останніми даними, коронавірус COVID-19 виявили у 64 437 людей (63 855 випадків – на материковій частині Китаю). Померли від його наслідків 1 383 особи, одужала 6 961 людина.

Теми: коронавірусГончарук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: