Уряд прораховує вплив коронавірусу на економіку — Гончарук
Кабінет Міністрів почав прораховувати, яким чином пандемія коронавірусу може вплинути на економіку України.
Джерело: Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Пряма мова: "Говорячи про коронавірус, я абсолютно впевнений, що цей фактор треба прораховувати, і ми це вже робимо. Питання в іншому: ніхто у світі не може сказати, як насправді буде розвиватися ця ситуація - і якого масштабу вона набуде".
За останніми даними, коронавірус COVID-19 виявили у 64 437 людей (63 855 випадків – на материковій частині Китаю). Померли від його наслідків 1 383 особи, одужала 6 961 людина.