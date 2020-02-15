Правительство просчитывает влияние коронавируса на экономику —  Гончарук

40 просмотров
Суббота, 15 февраля 2020, 01:56

Кабинет Министров начал просчитывать, каким образом пандемия коронавируса может повлиять на экономику Украины.

Источник: Премьер-министр Алексей Гончарук.

Прямая речь: "Говоря о коронавирус, я абсолютно уверен, что этот фактор надо просчитывать, и мы это делаем. Вопрос в другом: никто в мире не может сказать, как на самом деле будет развиваться эта ситуация - и какого масштаба она приобретет".

По последним данным, коронавирус COVID-19 обнаружили у 64 437 человек (63 855 случаев – на материковой части Китая). Умерли от его последствий 1383 человека, выздоровел 6961 человек.

Темы: коронавирус Гончарук


powered by lun.ua
Материалы по теме
Япония эвакуирует отдельные группы пассажиров с лайнера, на котором застряли украинцы 14 февраля 2020, 13:04
Коронавирус: плазму крови выздоровевших используют для лечения тяжелобольных 14 февраля 2020, 10:32
В ЕС активизируют подготовку к борьбе с коронавирусом 14 февраля 2020, 08:41
Все новости
Главные новости
УЕФА отстранила "Манчестер Сити" Зинченко от Лиги чемпионов на 2 года
UA:Перший вслед за "Схемами" ответил Зеленскому: предостерег от цензуры
"Схемы" отреагировали на заявление Офиса Зеленского о судебном иске
С сайта Мюнхенской конференции исчез скандальный план "завершения войны в Украине"
Все новости
Любовь

Сексуальные стратегии, которые вас поразят: как любят животные

советы

Когда целесообразно подаваться на несколько вакансий в одну компанию

мимими

"В науки нет пола": комикс о легендарной Марии Кюри

Поиск по сайту
Архив
Весь архів