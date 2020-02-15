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Правительство просчитывает влияние коронавируса на экономику —  Гончарук

Суббота, 15 февраля 2020, 00:56
Правительство просчитывает влияние коронавируса на экономику —  Гончарук

Кабинет Министров начал просчитывать, каким образом пандемия коронавируса может повлиять на экономику Украины.

Источник: Премьер-министр Алексей Гончарук.

Прямая речь: "Говоря о коронавирус, я абсолютно уверен, что этот фактор надо просчитывать, и мы это делаем. Вопрос в другом: никто в мире не может сказать, как на самом деле будет развиваться эта ситуация - и какого масштаба она приобретет".

По последним данным, коронавирус COVID-19 обнаружили у 64 437 человек (63 855 случаев – на материковой части Китая). Умерли от его последствий 1383 человека, выздоровел 6961 человек.

Темы: коронавирусГончарук
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