Кабинет Министров начал просчитывать, каким образом пандемия коронавируса может повлиять на экономику Украины.

Источник: Премьер-министр Алексей Гончарук.

Прямая речь: "Говоря о коронавирус, я абсолютно уверен, что этот фактор надо просчитывать, и мы это делаем. Вопрос в другом: никто в мире не может сказать, как на самом деле будет развиваться эта ситуация - и какого масштаба она приобретет".

По последним данным, коронавирус COVID-19 обнаружили у 64 437 человек (63 855 случаев – на материковой части Китая). Умерли от его последствий 1383 человека, выздоровел 6961 человек.