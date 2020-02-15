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Зеленський у Мюнхені зустрінеться з генсеком НАТО

Субота, 15 лютого 2020, 07:54
Зеленський у Мюнхені зустрінеться з генсеком НАТО

Президент Володимир Зеленський в рамках робочої поїздки до Німеччини в суботу зустрінеться з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою та генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Джерело: Інтерфакс-Україна, NATO News

Деталі: Сам Столтенберг анонсував зустріч із Зеленським у коментарі журналістам в п'ятницю, повідомляє NATO News.

Пряма мова Столтенберга: "У Мюнхені я зустрінуся з багатьма лідерами, включаючи міністрів закордонних справ Китаю і Росії, а також із президентом Зеленським та багатьма іншими".

Деталі: За даними "Інтерфакс-Україна", у суботу в Мюнхені Зеленський зустрінеться також із американськими сенаторами та прем'єр-міністром Баварії Маркусом Зедером.

Що передувало: 14 лютого президент Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до ФРН, де візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийНімеччинаНАТОМВФ
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