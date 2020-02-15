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Зеленский в Мюнхене встретится с генсеком НАТО

Суббота, 15 февраля 2020, 07:54
Зеленский в Мюнхене встретится с генсеком НАТО

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в ФРГ в субботу встретится с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Источник: Интерфакс-Украина, NATO News

Детали: Сам Столтенберг анонсировал встречу с Зеленским в комментарии журналистам в пятницу, сообщает NATO News.

Прямая речь Столтенберга: "В Мюнхене я встречусь со многими лидерами, включая министров иностранных дел Китая и России, а также с президентом Зеленским и многими другими".

Детали: По данным "Интерфакс-Украина", в субботу в Мюнхене Зеленский встретится также с американскими сенаторами и премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером.

Что предшествовало: 14 февраля президент Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в ФРГ, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийГерманияНАТОМВФ
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