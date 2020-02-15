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У лютому має з'явитися стратегія щодо здорового середовища у школах

Субота, 15 лютого 2020, 09:24
У лютому має з'явитися стратегія щодо здорового середовища у школах
nus.org.ua

До кінця лютого планується затвердження Національної стратегії щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища.

Джерело: пресслужба президента за підсумками робочої зустрічі щодо підготовки стратегії

Деталі: У зустрічі брали участь перша леді Олена Зеленська, міністр освіти Ганна Новосад, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, міністр економіки Тимофій Милованов і міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, а також представниками інших профільних установ.

Повідомляється, що розробка стратегії перебуває на завершальній стадії, документ планують затвердити до кінця лютого.

Дослівно: "На початку розробки стратегія була сфокусована на трьох основних компонентах: розвитку фізичної культури та посиленні рухової активності школярів, розбудові здорового харчування та формуванні в учнів правильних харчових звичок, а також на покращенні санітарно-гігієнічних умов в українських школах.

Працюючи над документом, міжвідомча робоча група провела аналіз поточного стану справ, за результатами якого було ухвалено рішення про розширення стратегії та включення до неї таких компонентів, як цифрова гігієна та кібербезпека, медичне обслуговування школярів, забезпечення ефективного психологічного супроводу під час освітнього процесу та запобігання булінгу".

Українська правда

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Теми: освітаздоров'яперша ледіМіносвітиМОЗ
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