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В феврале должна появиться стратегия по здоровой среде в школах

Суббота, 15 февраля 2020, 09:24
В феврале должна появиться стратегия по здоровой среде в школах
nus.org.ua

До конца февраля планируется утверждение Национальной стратегии по развитию безопасной и здоровой образовательной среды.

Источник: пресс-служба президента по итогам рабочей встречи по подготовке стратегии

Детали: Во встрече принимали участие первая леди Елена Зеленская, министр образования Анна Новосад, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, министр экономики Тимофей Милованов и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, а также представителями других профильных учреждений.

Сообщается, что разработка стратегии находится на завершающей стадии, документ планируют утвердить до конца февраля.

Дословно: "В начале разработки стратегия была сфокусирована на трех основных компонентах: развитии физической культуры и усилении двигательной активности школьников, развитии здорового питания и формировании у учащихся правильных пищевых привычек, а также на улучшении санитарно-гигиенических условий в украинских школах.

Работая над документом, межведомственная рабочая группа провела анализ текущего состояния дел, по результатам которого было принято решение о расширении стратегии и включения в нее таких компонентов, как цифровая гигиена и кибербезопасность, медицинское обслуживание школьников, обеспечение эффективного психологического сопровождения во время образовательного процесса и предотвращение буллинга".

Украинская правда

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Темы: образованиездоровьепервая ледиМинобразованияМинздрав
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