Зеленський обговорив із директором МВФ ряд законопроєктів

Президент Володимир Зеленський у Мюнхені обговорив з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою перебіг судової реформи, побудову системи верховенства права й так званий законопроєкт про банки.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Зеленський зустрівся з Георгієвою на полях 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки. Це вже другі перемовини Зеленського з очільницею МВФ цього року.

Зазначається, що сторони обговорили законопроєкти, які допоможуть Україні вийти на стабільне економічне зростання та забезпечити механізми захисту своїх громадян. Зокрема, йшлося про перебіг судової реформи, побудову системи верховенства права, так званий законопроект про банки.

Пряма мова Зеленського: "Наша зустріч з Крісталіною Георгієвою була, як завжди, конструктивною. Обговорили останні події та позитивні досягнення в нашій економіці, які принесуть користь кожному українцю. Наш діалог з МВФ змістовний, а стосунки – дружні".