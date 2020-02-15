Зеленский обсудил с директором МВФ ряд законопроектов

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Суббота, 15 февраля 2020, 10:49
пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский в Мюнхене обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой ход судебной реформы, построение системы верховенства права и так называемый законопроект о банках.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Зеленский встретился с Георгиевой на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Это уже вторые переговоры Зеленского с главой МВФ в этом году.

Отмечается, что стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, так называемом законопроекте о банках.

Прямая речь Зеленского: "Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения – дружеские".

Украинская правда
Темы: Зеленский МВФ Германия Верховная Рада


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