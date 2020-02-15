США виділять $1 млрд для реформи енергетики в державах Східної Європи

Конгрес США розгляне пропозицію про виділення американської допомоги для східноєвропейських держав, які прагнуть енергетичної незалежності, зокрема від Росії.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Помпео наголосив, що США продовжать "підтримувати Україну о боротьбі з Росією", але особливу увагу присвятив підтримці усього східноєвропейського регіону у прагненні енергетичної незалежності.

"Ми плануємо виділили 1 млрд доларів для наших друзів та союзників зі Східної Європи в рамках ініціативи трьох морів", - заявив він.

Як відомо, наразі Україна не є частиною "ініціативи трьох морів", оскільки не брала участь у її створення, але тривають дискусії про долучення України, приміром, зі статусом спостерігача.

Помпео не уточнив, які будуть умови надання коштів, наголосивши, що вони будуть спрямовані на "підтримку процвітання та енергетичної безпеки" держав регіону. "Мета – прискорити зміни – енергетичному секторі", заявив він.

Як зазначав раніше віцепрем'єр Дмитро Кулеба, ініціатива США допоможе диверсифікувати потоки природного газу та зменшити залежність від російських енергоресурсів.