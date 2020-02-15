США выделят $1 млрд для реформы энергетики в государствах Восточной Европы

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Суббота, 15 февраля 2020, 11:19

Конгресс США рассмотрит предложение о выделении американской помощи для восточноевропейских государств, стремящихся к энергетической независимости, в том числе от России.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время Мюнхенской безопасности конференции, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Помпео подчеркнул, что США продолжат "поддерживать Украину в борьбе с Россией", но особое внимание уделил поддержке всего восточноевропейского региона в стремлении энергетической независимости.

"Мы планируем выделить 1 млрд долларов для наших друзей и союзников из Восточной Европы в рамках инициативы трех морей", - заявил он.

Как известно, сейчас Украина не является частью "инициативы трех морей", поскольку не участвовала в ее создании, но ведутся дискуссии о долучення Украины, например, в качестве наблюдателя.

Помпео не уточнил, какие будут условия предоставления средств, отметив, что они будут направлены на "поддержку процветания и энергетической безопасности" государств региона. "Цель - ускорить изменения - энергетическом секторе", заявил он.

Как отмечал ранее вице-премьер Дмитрий Кулеба, инициатива США поможет диверсифицировать потоки природного газа и уменьшить зависимость от российских энергоресурсов".

Темы: США Европа энергетика деньги


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