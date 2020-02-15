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"Слуга народу" оновить раду і статут партії – Корнієнко

Субота, 15 лютого 2020, 10:27
Слуга народу оновить раду і статут партії – Корнієнко
Фото Дмитра Ларіна, УП

Третій етап з'їзду партії "Слуга народу" оновить склад ради партії.

Джерело: глава партії й перший заступник керівника фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко у суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У нас є керівний орган – Вища рада партії і, як глава партії, я збираюся з'їзду запропонувати оновити його склад, щоб ми далі працювали більш розширеною командою".

Деталі: За його словами, більшість кандидатів до ради партії є депутатами.

Корнієнко також відзначив, що з'їзд має затвердити нову редакцію статуту партії, що важливо в світлі майбутніх місцевих виборів для формування регіональних організацій і місцевих осередків політичної сили.

Пряма мова: "Ми на місцевих виборах хочемо запобігти появі юридичного бруду і спаму, які були на парламентських виборах ... Є підозра, що на місцевих виборах будуть з'являтися клони не тільки кандидатів, а й партій".

Деталі: Корнієнко також розповів, що з'їзд продовжить дискусію про ідеологію партії, після чого її обговорять "вже всередині партії, в регіонах".

У суботу в Києві проходить третій етап з'їзду партії "Слуга народу".

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народупартії
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