"Слуга народу" оновить раду і статут партії – Корнієнко
Третій етап з'їзду партії "Слуга народу" оновить склад ради партії.
Джерело: глава партії й перший заступник керівника фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко у суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "У нас є керівний орган – Вища рада партії і, як глава партії, я збираюся з'їзду запропонувати оновити його склад, щоб ми далі працювали більш розширеною командою".
Деталі: За його словами, більшість кандидатів до ради партії є депутатами.
Корнієнко також відзначив, що з'їзд має затвердити нову редакцію статуту партії, що важливо в світлі майбутніх місцевих виборів для формування регіональних організацій і місцевих осередків політичної сили.
Пряма мова: "Ми на місцевих виборах хочемо запобігти появі юридичного бруду і спаму, які були на парламентських виборах ... Є підозра, що на місцевих виборах будуть з'являтися клони не тільки кандидатів, а й партій".
Деталі: Корнієнко також розповів, що з'їзд продовжить дискусію про ідеологію партії, після чого її обговорять "вже всередині партії, в регіонах".
У суботу в Києві проходить третій етап з'їзду партії "Слуга народу".