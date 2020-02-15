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"Слуга народа" обновит совет и устав партии – Корниенко

Суббота, 15 февраля 2020, 10:27
Слуга народа обновит совет и устав партии – Корниенко
Фото Дмитрия Ларина, УП

Третий этап съезда партии "Слуга народа" обновит состав совета партии.

Источник: глава партии и первый замруководителя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У нас есть руководящий орган – высший совет партии и, как глава партии, я собираюсь съезду предложить обновить его состав, чтобы мы далее работали более расширенной командой".

Детали: По его словам, большинство кандидатов в совет являются депутатами.

Корниенко также отметил, что съезд должен утвердить новую редакцию устава партии, что важно в свете предстоящих местных выборов для формирования региональных организаций и местных ячеек политической силы.

Прямая речь: "Мы на местных выборах хотим предотвратить появление юридической грязи и спама, которые были на парламентских выборах ... Есть подозрение, что на местных выборах будут появляться клоны не только кандидатов, но и партий".

Детали: Корниенко также рассказал, что съезд продолжит дискуссию об идеологии партии, после чего её обсудят "уже внутри партии, в регионах".

В субботу в Киеве проходит третий этап съезда партии "Слуга народа".

Темы: Слуга народапартии
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