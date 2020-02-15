У "Слузі народу" розповіли, чого вчитимуть депутатів і голів ОТГ

15 та 16 лютого центр освіти партії "Слуга Народу" проводить навчання для новообраних депутатів місцевих рад і голів ОТГ.

Джерело: пресслужба партії "Слуга народу"

Деталі: Загалом участь у семінарах та тренінгах візьмуть понад 100 осіб.

У програмі навчання – ознайомлення з системою органів місцевого самоврядування, регламентом місцевих рад та процедур, бюджетним процесом в ОТГ, формуванням методів та інструментів забезпечення місцевого економічного розвитку, обговорення перспектив реформи децентралізації в Україні.

Серед лекторів – голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, провідний експерт Інституту політичної освіти з роботи з місцевими радами Андрій Осіпов, радник прем’єрміністра, експерт Інституту політичної освіти з роботи місцевих рад Іван Лукеря, виконавчий директор Асоціації міст та громад України Олександр Слобожан, експерт Інституту політичної освіти з місцевого розвитку, голова громади м. Нетішин (2010 – 2014 рр.) Ольга Омельчук.

Пресслужба також повідомляє, що у суботу заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук презентувала журналістам партійний офіс у КВЦ "Парковий".

Там проводитимуть освітні тренінги та семінари для депутатів, зустрічі з громадським сектором та експертами, також в офісі буде коворкінг, комунікаційні майданчики та нове інтернет-телебачення.