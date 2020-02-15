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В "Слуге народа" рассказали, чему будут учить депутатов и глав ОТГ

Суббота, 15 февраля 2020, 11:21
В Слуге народа рассказали, чему будут учить депутатов и глав ОТГ

15 и 16 февраля центр образования партии "Слуга народа" проводит обучение для новоизбранных депутатов местных советов и председателей ОТГ.

Источник: пресс-служба партии "Слуга народа"

Детали: Всего участие в семинарах и тренингах примут более 100 человек.

В программе обучения - ознакомление с системой органов местного самоуправления, регламентом местных советов и процедур, бюджетным процессом в ОТГ, формированием методов и инструментов обеспечения местного экономического развития, обсуждение перспектив реформы децентрализации в Украине.

Среди лекторов - председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, ведущий эксперт Института политического образования по работе с местными советами Андрей Осипов, советник премьер-министра, эксперт Института политического образования с работы местных советов Иван Лукеря, исполнительный директор Ассоциации городов и общин Украины Александр Слобожан, эксперт Института политического образования по местному развитию, председатель общины г. Нетешин (2010 - 2014 г.) Ольга Омельчук.

Пресс-служба также сообщает, что в субботу зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук представила журналистам партийный офис в КВЦ "Парковый".

Там будут проводить образовательные тренинги и семинары для депутатов, встречи с общественным сектором и экспертами, также в офисе будет коворкинг, коммуникационные площадки и новое интернет-телевидение.

Украинская правда
Темы: Слуга народаместная власть
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