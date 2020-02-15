Зеленський сподівається на збільшення допомоги від США

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Субота, 15 лютого 2020, 12:42

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з делегацією Конгресу США в Мюнхені висловив сподівання на збільшення обсягів і розширення напрямів військової та безпекової допомоги від США.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: На безпековій конференції в Мюнхені Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США на чолі з сенатором Джеймсом Інхофом.

Володимир Зеленський підкреслив велике значення військової та безпекової допомоги, яку Україна отримує від США, та висловив сподівання на збільшення її обсягів і розширення напрямів.

Він зауважив, що Україна налаштована на проведення демократичних реформ, ефективної антикорупційної політики.

Пряма мова Зеленського: "Ми почали реформи у правоохоронній системі. Перезапустили Генеральну прокуратуру, йде велика атестація прокурорів, кілька тисяч прокурорів були звільнені. Їх перевіряють на доброчесність та професійність. Ми також ініціювали багато економічних реформ. Але це все – лише початок".

Деталі: Також ішлося про реформування сектору безпеки та оборони, зокрема оборонної промисловості за стандартами країн – членів НАТО. 

Він поінформував американських законодавців про перебіг переговорного процесу щодо мирного врегулювання на Донбасі та висловив зацікавленість у більш активному залученні до нього США.

Додатково Зеленський запросив американських інвесторів до України та розповів про нові програми захисту й підтримки для розвитку бізнесу.

Пресслужба також повідомляє, що в Мюнхені Зеленський зустрівся з прем’єрміністром Баварії Маркусом Зьодером.

Він розповів Зьодеру про перебіг реформ, спрямованих на поліпшення бізнесового середовища, а також запросив баварський бізнес скористатися інвестиційними можливостями, що відкриваються в Україні.

Також сторони обговорили ситуацію на Донбасі.

"Ми хочемо припинення війни, а тому ми насамперед зацікавлені у виконанні Мінських домовленостей", – наголосив Зеленський.

Українська правда


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