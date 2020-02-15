Зеленский надеется на увеличение помощи от США

Президент Владимир Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США в Мюнхене выразил надежду на увеличение объемов и расширение направлений военной и безопасностной помощи от США.

Источник: пресс-служба президента

Детали: На конференции по безопасности в Мюнхене Зеленский встретился с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Джеймсом Инхофом.

Владимир Зеленский подчеркнул большое значение военной и безопасностной помощи, которую Украина получает от США, и выразил надежду на увеличение ее объемов и расширение направлений.

Он отметил, что Украина настроена на проведение демократических реформ, эффективную антикоррупционную политику.

Прямая речь Зеленского: "Мы начали реформы в правоохранительной системе. Перезапустили Генеральную прокуратуру, идет большая аттестация прокуроров, несколько тысяч прокуроров были уволены. Их проверяют на добродетель и профессионализм. Мы также инициировали много экономических реформ. Но это все - только начало".

Детали: Также говорилось о реформировании сектора безопасности и обороны, в частности оборонной промышленности по стандартам стран - членов НАТО.

Он проинформировал американских законодателей о ходе переговорного процесса по мирному урегулированию на Донбассе и выразил заинтересованность в более активном привлечении к нему США.

Дополнительно Зеленский пригласил американских инвесторов в Украину и рассказал о новых программах защиты и поддержки для развития бизнеса.

Пресс-служба также сообщает, что в Мюнхене Зеленский встретился с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером.

Он рассказал Зедеру о ходе реформ, направленных на улучшение бизнес-среды, а также пригласил баварский бизнес воспользоваться инвестиционными возможностями, которые открываются в Украине.

Также стороны обсудили ситуацию на Донбассе.

"Мы хотим прекращения войны, поэтому мы прежде всего заинтересованы в выполнении Минских договоренностей", - подчеркнул Зеленский.