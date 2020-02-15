Зеленський: не варто говорити про війну "в Україні", бо вона в Європі

Президент Зеленський вважає некоректним вживання терміну "війна в Україні".

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський наголосив, що його турбує зменшення уваги до українсько-російського конфлікту.

"Це, скажу відверто - небезпечна тенденція. Ми розуміємо, що сьогодні на планеті є чимало гострих проблем і гарячих конфліктів. Але жодне питання не може втрачати актуальність, допоки його не буде вирішено остаточно", - наголосив він.

Зеленський додав, що вважатиме вирішенням конфлікту той момент, "коли до нас повернуться наші люди і наші території – ми говоримо і про Донбас і про Крим".

Окремо Зеленський звернувся до учасників Мюнхенської конференції з проханням змінити термінологію. "Я хочу звернути увагу: не зовсім коректно говорити війна в Україні. Це – війна в Європі. І вона разом з анексією Криму вже триває стільки ж, як і Друга світова, уявіть собі!"

Зеленський також у своєму виступі виключив прямі переговори України з ватажками Л/ДНР.