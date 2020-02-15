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Зеленский: не стоит говорить о войне "в Украине", потому что она в Европе

Суббота, 15 февраля 2020, 11:55

Президент Владимир Зеленский считает некорректным употребление термина "война в Украине".

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский отметил, что его беспокоит уменьшение внимания к российско-украинскому конфликту.

"Это, скажу откровенно, - опасная тенденция. Мы понимаем, что сегодня на планете есть немало острых проблем и горячих конфликтов. Но ни один вопрос не может терять актуальность, пока он не будет решен окончательно", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что считает решением конфликта тот момент, "когда к нам вернутся наши люди и наши территории - мы говорим и о Донбассе и о Крыме".

Отдельно Зеленский обратился к участникам Мюнхенской конференции с просьбой изменить терминологию. "Я хочу обратить внимание: не совсем корректно говорить "война в Украине". Это - война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая, представьте себе!"

Зеленский также в своем выступлении исключил прямые переговоры Украины с главарями "Л/ДНР".

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