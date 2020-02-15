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Зеленський виключив прямі переговори з ватажками Л/ДНР

Субота, 15 лютого 2020, 12:05

Президент Зеленський виключив можливість того, що Україна вестиме "прямий діалог" із ватажками самопроголошених "республік" на Донбасі.

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський заявив, що така ідея час від часу звучить від партнерів, як механізм домовленостей про  припинення вогню, але Україна не дасть на нього згоду.

"Потрібні дієві механізми, за якими припинення вогню відбудеться не на словах, а в реальному житті. Нас переконують, що таким дієвим механізмом є прямий діалог з так званою місцевою владою в ОРДЛО", - розповів він.

Президент пояснив, що готовий до діалогу до мешканцями ОРДЛО, але у іншому форматі: "Ми готові до діалогу з мирним населенням цих територій. Але не з тими, хто є невизнаним з точки зору міжнародного права, а отже, не може представляти місцеве населення".

Також, за його словами, треба включити до діалогу переселенців.

"Є ще щонайменше півтора мільйона донеччан і луганців, які були змушені покинути рідний дім. Саме тому ми ініціювали створення громадської діалогової платформи "Мир Донбасу", до якої вони мають бути залучені. Вони мають бути залучені до консультацій на мінському майданчику й брати активну участь в обговоренні свого майбутнього у складі єдиної України", - заявив він.

Ідею залучення переселенців до мінського процесу Зеленський запропонував під час Нормандського саміту в Парижі, але наразі не відомо про згоду РФ на таке коригування мінського процесу.

"Українська правда" у Threads

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