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Зеленский исключил прямые переговоры с главарями "Л/ДНР"

Суббота, 15 февраля 2020, 12:05

Президент Зеленский исключил возможность того, что Украина будет вести "прямой диалог" с главарями самопровозглашенных "республик" на Донбассе.

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской сфере безопасности конференции, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский заявил, что такая идея время от времени звучит от партнеров, как механизм договоренностей о прекращении огня, но Украина не даст на него согласия.

"Нужны действенные механизмы, по которым прекращения огня состоится не на словах, а в реальной жизни. Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемой местными властями в ОРДЛО", - рассказал он.

Президент пояснил, что готов к диалогу с жителями ОРДЛО, но в другом формате: "Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население".

Также, по его словам, нужно включить в диалог переселенцев.

"Есть еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть родной дом. Именно поэтому мы инициировали создание общественной диалоговой платформы "Мир Донбасса", к которой они должны быть привлечены. Они должны быть привлечены к консультациям на минском площадке и активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой Украины", - заявил он.

Идею привлечения переселенцев к минскому процессу Зеленский предложил во время "Нормандского саммита" в Париже, но пока не известно о согласии РФ на такую ​​корректировку минского процесса.

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