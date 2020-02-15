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Вибори в ОРДЛО неможливі без безпекових і політичних умов – президент

Субота, 15 лютого 2020, 12:13
Вибори в ОРДЛО неможливі без безпекових і політичних умов – президент

Президент Володимир Зеленський заявляє, що місцеві вибори в ОРДЛО в жовтні цього року не можуть бути проведені без дотримання безпекових і політичних умов і з порушенням Конституції України.

Джерело: виступ Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції

Пряма мова: "Ми хочемо провести місцеві вибори на всій території України, включно з ОРДЛО, у жовтні 2020 року. Хотілося б, щоб і на території Криму.

Але зробити це без елементарних безпекових і політичних умов, порушуючи Конституцію України та міжнародні стандарти демократичних виборів, є неможливим для нас.

Особливо коли сьогодні  російська сторона відкрито інформує весь світ, що в 2019 році на тимчасово непідконтрольних територіях України було видано 125 тисяч російських паспортів.

Я казав у Парижі і повторюю ще раз: людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані Україною, всім світом легітимними. Вони не можуть бути такими, якщо пройдуть не за українським законодавством, під звуки пострілів та без контролю нашого кордону".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийОРДЛОвибори
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