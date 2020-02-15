Выборы в ОРДЛО невозможны без условий безопасности - президент

Президент Владимир Зеленский заявляет, что местные выборы в ОРДЛО в октябре этого года не могут быть проведены без соблюдения безопасности и политических условий и с нарушением Конституции Украины.

Источник: выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

Прямая речь: "Мы хотим провести местные выборы на всей территории Украины, включая ОРДЛО, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма.

Но сделать это без элементарных безопасностных и политических условий, в нарушение Конституции Украины и международных стандартов демократических выборов, невозможно для нас.

Особенно когда сегодня российская сторона открыто информирует весь мир, что в 2019 году на временно неподконтрольных территориях Украины было выдано 125 тысяч российских паспортов.

Я говорил в Париже и повторяю еще раз: людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной, всем миром легитимными. Они не могут быть такими, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля нашей границы".