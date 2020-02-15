Зеленський пожартував про імпічмент Трампа: я хотів стати популярним у США

Президент Володимир Зеленський прокоментував те, що Україна стала фактором внутрішньої політики США, пожартувавши про нову розмову з Дональдом Трампом.

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський підняв цю тему у відповідях на запитання, але сказав, що готувався до цього запитання, і відповів на нього англійською. Відповідь виявилася жартівливою

"Зізнаюся, що я, коли був актором і сценаристом, у мене була мрія: я хотів стати популярним у США. Зараз я президент, і я популярний у США. Але слухайте, я хотів щоби це сталося іншим чином!", - відповів він, викликавши сміх у залі.

Зеленський також пожартував, що із цим досвідом, якщо буде потреба – готовий до ще однієї телефонної розмови із Трампом.

Як відомо, саме телефонна розмова стала Зеленський-Трамп стала причиною "української кризи" у Сполучених штатах та спричинила невдалу спробу оголосити імпічмент Дональду Трампу.