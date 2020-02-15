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Зеленський пожартував про імпічмент Трампа: я хотів стати популярним у США

Субота, 15 лютого 2020, 12:28

Президент Володимир Зеленський прокоментував те, що Україна стала фактором внутрішньої політики США, пожартувавши про нову розмову з Дональдом Трампом.

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зеленський підняв цю тему у відповідях на запитання, але сказав, що готувався до цього запитання, і відповів на нього англійською. Відповідь виявилася жартівливою

"Зізнаюся, що я, коли був актором і сценаристом, у мене була мрія: я хотів стати популярним у США. Зараз я президент, і я популярний у США. Але слухайте, я хотів щоби це сталося іншим чином!", - відповів він, викликавши сміх у залі.

Зеленський також пожартував, що із цим досвідом, якщо буде потреба – готовий до ще однієї  телефонної розмови із Трампом.

Як відомо, саме телефонна розмова стала Зеленський-Трамп стала причиною "української кризи" у Сполучених штатах та спричинила невдалу спробу оголосити імпічмент Дональду Трампу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийТрампСШАімпічмент
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