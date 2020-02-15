Зеленский пошутил об импичменте Трампа: я хотел стать популярным в США

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Суббота, 15 февраля 2020, 13:28

Президент Владимир Зеленский прокомментировал то, что Украина стала фактором внутренней политики США, пошутив о новом разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской сфере безопасности конференции, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский поднял эту тему в ответах на вопросы, но сказал, что готовился к этому вопросу, и ответил на него на английском. Ответ оказался шутливым.

"Признаюсь, что я, когда был актером и сценаристом, у меня была мечта: я хотел стать популярным в США. Сейчас я президент, и я популярен в США. Но слушайте, я хотел чтобы это произошло иначе!" - отвечал он, вызвав смех в зале.

Зеленский также пошутил, что с этим опытом, в случае необходимости - готов к еще одному телефонному разговору с Трампом.

Как известно, именно телефонный разговор стала Зеленский-Трамп стала причиной "украинской кризиса" в Соединенных Штатах и ​​вызвала неудачную попытку отстранить президента Дональда Трампа.

Темы: Зеленский Трамп США импичмент


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