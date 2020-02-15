"Слуга народу" збільшила кількість керівників і оновила статут

Учасники третього етапу з'їзду партії "Слуга народу" збільшили склад Вищої ради партії з п'яти до восьми чоловік і переобрали її склад.

Джерело: пресслужба партії

Деталі: До Вищої ради обрано ряд народних депутатів: заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенію Кравчук, нардепів Артема Культенка, Олександра Качуру, Вадима Галайчука, Анатолія Остапенка, Романа Грищука та Ольгу Коваль.

Також до керівного органу партії обрано керівника відділу регіональної роботи на президентських і парламентських виборах Сергія Кострійчука.

З'їзд також ухвалив нову редакцію статуту політсили.

Як зазначив під час презентації голова партії Олександр Корнієнко, попередня редакція морально застаріла, а в новому статуті вдосконалені розділи, в яких ідеться про права та обов’язки партії, порядок вступу до її лав, врегулювання внутрішньої структури й взаємодії.

Він також повідомив, що статутом буде запроваджено єдиний електронний реєстр членства партії з метою його опублікування. Крім того, було посилено права ревізійної комісії й пропрацьовано фінансові питання з позицій відкритості й прозорості.

Також було обрано нових членів Контрольно-ревізійної комісії партії.

З'їзд "Слуги народу" також вирішив, що партія братиме участь у місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня.