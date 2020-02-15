"Слуга народа" увеличила количество руководителей и обновила устав

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Суббота, 15 февраля 2020, 14:05
Фото пресс-службы партии

Участники третьего этапа съезда партии "Слуга народа" увеличили состав Высшего совета партии с пяти до восьми человек и переизбрали ее состав.

Источник: пресс-служба партии

Детали: В Высший совет избраны ряд народных депутатов: зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, нардепы Артем Культенко, Александр Качур, Вадим Галайчук, Анатолий Остапенко, Роман Грищук и Ольга Коваль.

Также в руководящий орган партии избран руководитель отдела региональной работы на президентских и парламентских выборах Сергей Кострийчук.

Съезд также принял новую редакцию устава политсилы.

Как отметил во время презентации председатель партии Александр Корниенко, предыдущая редакция морально устарела, а в новом уставе усовершенствованы разделы, в которых говорится о правах и обязанностях партии, порядок вступления в ее ряды, урегулировании внутренней структуры и взаимодействия.

Он также сообщил, что уставом будет введен единый электронный реестр членства партии с целью его опубликования. Кроме того, были усилены права ревизионной комиссии и проработаны финансовые вопросы с позиций открытости и прозрачности.

Также были избраны новые члены Контрольно-ревизионной комиссии партии.

Съезд "Слуги народа" также решил, что партия будет участвовать в местных выборах, которые состоятся 25 октября.

Украинская правда
Темы: Слуга народа Верховная Рада партии виборы


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