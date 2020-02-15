Зеленський: Ніякі документи й мемораднуми не захищають

Історія Будапештського меморандуму показала, що у сучасному світі лише сильна армія, ядерна зброя або членство у НАТО може гарантувати цілісність і безпеку тієї чи іншої країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Росія повинна захотіти віддати нам нашу цю землю. Зараз ми розуміємо, що, на жаль, сильна армія чи ядерна зброя чи НАТО є захистом незалежності і цілісності тієї чи іншої країни. Ніякі документи, ніякі підписанти, ніякі мемораднуми не захищають. Це ми вам кажемо, як українці, на своєму прикладі", - сказав він.

"І, чесно, всім країнам така моя пропозиція з особистого досвіду - не можна вам всім вірити в будь-які документи. Ніхто нічого не гарантує. 21 століття - право сильного", - додав він.

Зеленський запевнив, що вважає Збройні сили України основою її державності.

"Чи тисне хтось на нас, чи не тисне, я думаю про нашу армію. 200 тисяч, і будемо готові, буде 300 тисяч, і будемо захищати нашу Україну. Ми захищаємо, ми ні на кого не нападаємо, тому ще неправильно, аморально, несучасно, нецивілізовано", - сказав голова держави.

"Якщо не буде потужної армії української, і не буде України, і тоді всі зрозуміють те, про що я казав, що це війна не в нас, це війна в Європі.