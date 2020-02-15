Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Ніякі документи й мемораднуми не захищають

Субота, 15 лютого 2020, 13:11
Зеленський: Ніякі документи й мемораднуми не захищають

Історія Будапештського меморандуму показала, що у сучасному світі лише сильна армія, ядерна зброя або членство у НАТО може гарантувати цілісність і безпеку тієї чи іншої країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Росія повинна захотіти віддати нам нашу цю землю. Зараз ми розуміємо, що, на жаль, сильна армія чи ядерна зброя чи НАТО є захистом незалежності і цілісності тієї чи іншої країни. Ніякі документи, ніякі підписанти, ніякі мемораднуми не захищають. Це ми вам кажемо, як українці, на своєму прикладі", - сказав він.

"І, чесно, всім країнам така моя пропозиція з особистого досвіду - не можна вам всім вірити в будь-які документи. Ніхто нічого не гарантує. 21 століття - право сильного", - додав він.

Зеленський запевнив, що вважає Збройні сили України основою її державності.

"Чи тисне хтось на нас, чи не тисне, я думаю про нашу армію. 200 тисяч, і будемо готові, буде 300 тисяч, і будемо захищати нашу Україну. Ми захищаємо, ми ні на кого не нападаємо, тому ще неправильно, аморально, несучасно, нецивілізовано", - сказав голова держави.

"Якщо не буде потужної армії української, і не буде України, і тоді всі зрозуміють те, про що я казав, що це війна не в нас, це війна в Європі.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: