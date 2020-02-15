Зеленский: Никакие документы и мемораднумы не защищают

История Будапештского меморандума показала, что в современном мире только сильная армия, ядерное оружие или членство в НАТО может гарантировать целостность и безопасность той или иной страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Россия должна захотеть отдать нам нашу эту землю. Сейчас мы понимаем, что, к сожалению, сильная армия или ядерное оружие или НАТО являются защитой независимости и целостности той или иной страны. Никакие документы, никакие подписанты, никаких мемораднумы не защищают. Это мы вам говорим, как украинцы, на своем примере", - сказал он.

"И, честно, всем странам такое мое предложение из личного опыта - нельзя вам всем верить в любые документы. Никто ничего не гарантирует. 21 век - право сильного", - добавил он.

Зеленский заверил, что считает Вооруженные силы Украины основой ее государственности.

"Давит кто-то на нас, не давит, я думаю о нашей армии. 200 тысяч, и будем готовы, будет 300 тысяч, и будем защищать нашу Украину. Мы защищаем, мы ни на кого не нападаем, потому что это неправильно, аморально, несовременно, нецивилизованно", - сказал глава государства.

"Если не будет мощной армии украинской, и не будет Украины, и тогда все поймут то, о чем я говорил, что это война не у нас, это война в Европе", - добавил Зеленский.