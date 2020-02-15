Співробітники "прикордонного управління ФСБ РФ по Криму" затримали в західній частині Азовського моря маломірне судно з чотирма громадянами України на борту, які нібито не мали документів, що посвідчують особу. За фактом ГУНП в АР Крим та Севастополі розпочало кримінальне провадження за статтями 146 та 278 КК України.

Джерело: "прикордонне управління ФСБ по республіці Крим", кримський омбудсмен" Лариса Опанасюк, яких цитує російський "Інтерфакс", прокуратура АР Крим у Telegram

Деталі: За заявою російських силовиків, капітан судна "не виконав законну вимогу прикордонного наряду про зупинку і спробував сховатися".

Як заявили прикордонники, в ході огляду корабля було виявлено понад 290 од. камбали-калкан, а також незаконне знаряддя лову. При цьому суднові, реєстраційні документи, в тому числі на право вилову водних біологічних ресурсів, у затриманих були відсутні, зазначили російські прикордонники.

Зазначається, що судно і рибалок було доправлено у порт Керчі для з'ясування обставин.

Пізніше так звана "кримський омбудсмен" Лариса Опанасюк сказала "Інтерфаксу", що командукорабля затримано на 48 години до з'ясування обставин. Вона заявила, що рибалки "не підкорялися вимогам прикордонників і у них не було документів".

Російське прикордонне управління ФСБ також розповсюдило відео допиту, на якому капітан судна "визнає факт незаконного вилову камбали-калкана і заявляє, що співробітники прикордонслужби ФСБ РФ не чинили на нього психологічного тиску".

Судно вийшло в Азовське море з села Райнівка у Запорізькій області України, нібито заявив капітан.

У прокуратурі АР Крим у свою чергу заявили, що за фактом незаконного захоплення "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії" українського судна з чотирма особами на борту розпочато кримінальне провадження за статтями 146 та 278 КК України.

Дослівно: "Слідством встановлено, що окупаційні "правоохоронці" 15 лютого року у західній частині Азовського моря затримали маломірне судно з чотирма рибаками на борту. Разом із судном їх відвезли до порту окупованої Керчі".