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ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море - росСМИ

Суббота, 15 февраля 2020, 13:27
ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море - росСМИ

Сотрудники "пограничного управления ФСБ РФ по Крыму" задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту якобы без документов, удостоверяющих личность. По факту ГУНП в АР Крым и Севастополе начала уголовное производство по статьям 146 и 278 УК Украины.

Источник: "пограничное управление ФСБ по республике Крым", крымский "омбудсмен" Лариса Опанасюк, которых цитирует российский "Интерфакс", прокуратура АР Крым в Telegram

Детали: По данным российских силовиков, капитан судна "не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться".

Как заявили "пограничники", в ходе осмотра корабля было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право вылова водных ресурсов у задержанных отсутствовали, заявили российские пограничники. 

Отмечается, что судно и рыбаки были доставлены в порт Керчи для разбирательства.

Как заявила "крымский омбудсмен" Лариса Опанасюк, команда корабля задержана на 48 часов до выяснения обстоятельств. Она подтвердила, что рыбаки "не подчинялись требованиям "пограничников" и у них не было документов".

Также погрануправление ФСБ по Крыму распространило видео допроса, на котором капитан судна "признает факт незаконного вылова камбалы-калкана и заявляет, что сотрудники погранслужбы ФСБ РФ не оказывали на него психологического давления".

Судно вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области Украины, якобы заявил капитан.

Как заявили позже в прокуратуре АР Крым, по факту незаконного захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту начато уголовное производство по статьям 146 и 278 УК Украины.

Дословно: "Следствием установлено, что оккупационные "правоохранители" 15 февраля года в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи".

Украинская правда
Темы: РосcияКрымкорабли
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