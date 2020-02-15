Сотрудники "пограничного управления ФСБ РФ по Крыму" задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих личности.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "пограничного управления ФСБ по республике Крым".

Детали: По данным российских силовиков, капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.

Как заявили "пограничники", в ходе осмотра корабля было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали, отметили в ведомстве.

Отмечается, что судно и рыбаки доставлены в порт Керчи для разбирательства.

Позже так называемая "крымский омбудсмен" Лариса Опанасюк сказала "Интерфаксу", что пока команда корабля задержана на 48 часов до выяснения обстоятельств. Она подтвердила, что рыбаки не подчинялись требованиям "пограничников" и у них не было документов.

Позже пресс-служба распространила видео допроса, на котором капитан судна признает факт незаконного вылова камбалы-калкана и заявляет, что сотрудники погранслужбы ФСБ РФ не оказывали на него психологического давления.

Судно вышло в Азовское море из села в Запорожской области Украины. "Вышли из села Райновка Приморского района", - сказал капитан.