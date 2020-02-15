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Готується повернення 200 ув'язнених українців - президент

Субота, 15 лютого 2020, 14:04
Готується повернення 200 ув'язнених українців - президент
пресслужба президента

Українська влада веде переговори про повернення 200 ув'язнених Росією українців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Українського ланчу в Мюнхені, організованого фондом Віктора Пінчука та Ялтинською європейською стратегією, повідомляє "Європейська правда".

Він розповів, що після "нормандського" саміту в Парижі, кількість жертв серед українців спершу знизилася, проте згодом вона знову зросла у січні.

"Було дуже боляче. І що ти робиш, ти починаєщ продовжувати діалог, я не думав про дипломатію, ми просто дзвонимо всім колегам, всім представникам, лідерам нормандської четвірки, проговорюємо, давайте заспокоїмось. Зменшуються постріли. Ми домовилися про два великі треки обміну. Практично домовилися, і дійсно зараз говоримо про повернення 200 українців", - сказав він.

"Це великий трек і не тому, що це ми повертаємо когось домому, їх чекають просто їхні сім'ї". - додав президент.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийполітв'язніполоненіРосія
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