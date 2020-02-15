Готовится возвращение 200 заключенных украинцев - президент

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Суббота, 15 февраля 2020, 15:04
пресс-служба президента

Украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене, организованного фондом Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегией, сообщает "Европейская правда".

"Мы сейчас говорим о возвращении 200 украинцев", - сказал он.

Он рассказал, что после "нормандского" саммита в Париже, количество жертв среди украинцев сначала снизилась, однако позже оно снова выросло в январе.

"Было очень больно. И что ты делаешь, ты начинаешь продолжать диалог, я не думал о дипломатии, мы просто звоним всем коллегам, всем представителям, лидерам нормандской четверки, проговариваем, давайте успокоимся. Уменьшаются выстрелы. Мы договорились о двух больших треках обмена. Практически договорились, и действительно сейчас говорим о возвращении 200 украинцев", - сказал он.

"Это большой трек и не потому, что это мы возвращаем кого домой, их ждут просто их семьи". - добавил президент.

Напомним, как заявил журналистам в Мюнхене министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона может не состояться в апреле, как планировалось ранее.

Темы: Зеленский политзаключенные пленные Росcия


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