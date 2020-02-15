Зеленський вважає, що США можуть допомогти підняти питання Криму

Президенту Володимиру Зеленському не подобається, що питання Криму не обговорюється світовою спільнотою. На його думку, на це може вплинути США.

Джерело: виступ Зеленського в Мюнхені у суботу

Дослівно: "Що мені не подобається – це питання Криму, якого немає. Питання Криму не обговорюється потужно, зовсім.

Тобто чи треба вносити і потужно обговорювати це питання? Це теж окупована наша територія там теж наші люди, українці. Чи потрібен новий майданчик?

Тут, мені здається, могли би сильніше вплинути Сполучені Штати Америки".