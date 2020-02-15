Зеленський вважає, що США можуть допомогти підняти питання Криму

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Субота, 15 лютого 2020, 15:13

Президенту Володимиру Зеленському не подобається, що питання Криму не обговорюється світовою спільнотою. На його думку, на це може вплинути США.

Джерело: виступ Зеленського в Мюнхені у суботу

Дослівно: "Що мені не подобається – це питання Криму, якого немає. Питання Криму не обговорюється потужно, зовсім.

Тобто чи треба вносити і потужно обговорювати це питання? Це теж окупована наша територія там теж наші люди, українці. Чи потрібен новий майданчик?

Тут, мені здається, могли би сильніше вплинути Сполучені Штати Америки".

Українська правда
Теми: Зеленський Крим США


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