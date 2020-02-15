Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський вважає, що США можуть допомогти підняти питання Криму

Субота, 15 лютого 2020, 14:13
Зеленський вважає, що США можуть допомогти підняти питання Криму

Президенту Володимиру Зеленському не подобається, що питання Криму не обговорюється світовою спільнотою. На його думку, на це може вплинути США.

Джерело: виступ Зеленського в Мюнхені у суботу

Дослівно: "Що мені не подобається – це питання Криму, якого немає. Питання Криму не обговорюється потужно, зовсім.

Тобто чи треба вносити і потужно обговорювати це питання? Це теж окупована наша територія там теж наші люди, українці. Чи потрібен новий майданчик?

Тут, мені здається, могли би сильніше вплинути Сполучені Штати Америки".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийКримСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Зеленський
Президент посмертно присвоїв звання Героя понад 40 захисникам
Зеленський відвідав молебень Вселенського патріарха за вбитими українцями
Зеленський опублікував відео зі Зміїного у 500-й день повномасштабної війни
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: