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Зеленский считает, что США могут помочь поднять вопрос Крыма

Суббота, 15 февраля 2020, 14:13
Зеленский считает, что США могут помочь поднять вопрос Крыма

Президенту Владимиру Зеленскому не нравится, что вопрос Крыма не обсуждается мировым сообществом. По его мнению, на это может повлиять США.

Источник: выступление Зеленского в Мюнхене в субботу

Дословно: "Что мне не нравится – это вопрос Крыма, которого нет. Вопрос Крыма не обсуждается мощно, совсем.

То есть нужно ли вносить и мощно обсуждать этот вопрос? Это тоже оккупированная наша территория, там тоже наши люди, украинцы. Или нужна новая площадка?

Здесь, мне кажется, могли бы сильнее повлиять Соединенные Штаты Америки".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКрымСША
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