Зеленский считает, что США могут помочь поднять вопрос Крыма

Президенту Владимиру Зеленскому не нравится, что вопрос Крыма не обсуждается мировым сообществом. По его мнению, на это может повлиять США.

Источник: выступление Зеленского в Мюнхене в субботу

Дословно: "Что мне не нравится – это вопрос Крыма, которого нет. Вопрос Крыма не обсуждается мощно, совсем.

То есть нужно ли вносить и мощно обсуждать этот вопрос? Это тоже оккупированная наша территория, там тоже наши люди, украинцы. Или нужна новая площадка?

Здесь, мне кажется, могли бы сильнее повлиять Соединенные Штаты Америки".