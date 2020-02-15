Зеленский считает, что США могут помочь поднять вопрос Крыма
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Суббота, 15 февраля 2020, 15:13
Президенту Владимиру Зеленскому не нравится, что вопрос Крыма не обсуждается мировым сообществом. По его мнению, на это может повлиять США.
Источник: выступление Зеленского в Мюнхене в субботу
Дословно: "Что мне не нравится – это вопрос Крыма, которого нет. Вопрос Крыма не обсуждается мощно, совсем.
То есть нужно ли вносить и мощно обсуждать этот вопрос? Это тоже оккупированная наша территория, там тоже наши люди, украинцы. Или нужна новая площадка?
Здесь, мне кажется, могли бы сильнее повлиять Соединенные Штаты Америки".
Украинская правда
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