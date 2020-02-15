Першою жертвою коронавірусу в Європі став літній турист з Китаю, який помер в одній з лікарень Парижа.

Джерело: міністр охорони здоров'я Франції Аньєс Бузін, яку цитує ВВС

Пряма мова Бузін: "Його стан швидко погіршився, він перебував в критичному стані протягом декількох днів. Це перша смерть від коронавірусу за межами Азії і перша в Європі".

Деталі: Згідно з повідомленням, 80-річний чоловік відвідував Париж, після виявлення у нього вірусу він перебував у лікарні протягом трьох тижнів.

До Франції він прибув 16 січня з провінції Хубей і переніс інфекцію легенів, викликану вірусом Covid-19. Через 9 днів після приїзду чоловік був доставлений до лікарні і поміщений на карантин.

Його 50-річна дочка, яка подорожувала разом з ним і у якої також виявили коронавірус, продовжує лікування і незабаром може покинути медзаклад.

Що передувало: Раніше було зареєстровано лише три випадки смерті за межами материкового Китаю - у Гонконзі, на Філіппінах та у Японії.

В Європі випадки зараження вірусом були зафіксовані в 9 країнах у 46 осіб.

З 11 підтверджених випадків зараження коронавірусом у Франції шестеро людей залишаються у лікарні, включаючи дочку китайського пацієнта, їх стан стабільний. За даними представників французьких органів охорони здоров'я, чотири людини одужали.