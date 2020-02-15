Первая смерть от коронавируса в Европе: во Франции умер турист из Китая

Первой жертвой коронавируса в Европе стал пожилой турист из Китая, который скончался в одной из больниц Франции.

Источник: министр здравоохранения Франции Аньес Бузин, которую цитирует ВВС

Прямая речь Бузин: "Его состояние быстро ухудшилось, он находился в критическом состоянии в течение нескольких дней. Это первая смерть от коронавируса за пределами Азии и первая в Европе".

Детали: Согласно сообщению, 80-летний мужчина посещал Париж, после выявления у него он находился в больнице в течение трех недель.

Во Францию он прибыл 16 января из провинции Хубэй, и перенес инфекцию легких, вызванную вирусом Covid-19. Спустя 9 дней после прибытия мужчина был доставлен в больницу и помещен на карантин.

50-летняя дочь, которая путешествовала вместе с ним и у которой также выявили коронавирус, продолжает лечение и в скором времени может покинуть медучреждение.

Предыстория: Ранее было зарегистрировано только три случая смерти за пределами материкового Китая - в Гонконге, на Филиппинах и в Японии.

В Европе случаи заражения вирусом были зафиксированы в 9 странах у 46 человек.

Из 11 подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции шесть человек остаются в больнице, включая дочь китайского пациента, их состояние остается стабильным. По данным представителей органов здравоохранения, четыре человека выздоровели.