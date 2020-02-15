НАТО очікує додаткової допомоги України в міжнародних місіях – Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг очікує додаткової допомоги України в міжнародних місіях.
Джерело: пресслужба президента за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського і Столтенберга на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки
Деталі: Столтенберг зазначив, що очікує додаткової допомоги України в міжнародних місіях.
Він наголосив, що бачить прогрес у досягненні миру на Донбасі завдяки відновленню "нормандського формату".
Сторони також обговорили виконання домовленостей після зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня та ситуацію на Донбасі.
Водночас Зеленський подякував за незмінну солідарність Альянсу з Україною, підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень нашої країни.
Пряма мова Зеленського: "Реформи, над якими ми працюємо, наближають Україну до НАТО. Ми модернізуємо сектор безпеки й оборони країни відповідно до стандартів Альянсу".
Деталі: Окремо президент відзначив продовження виконання відповідних річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО.
Було порушено питання надання Альянсом Україні статусу партнера з розширеними можливостями.