НАТО очікує додаткової допомоги України в міжнародних місіях – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг очікує додаткової допомоги України в міжнародних місіях.

Джерело: пресслужба президента за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського і Столтенберга на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки

Деталі: Столтенберг зазначив, що очікує додаткової допомоги України в міжнародних місіях.

Він наголосив, що бачить прогрес у досягненні миру на Донбасі завдяки відновленню "нормандського формату".

Сторони також обговорили виконання домовленостей після зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня та ситуацію на Донбасі.

Водночас Зеленський подякував за незмінну солідарність Альянсу з Україною, підтримку суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень нашої країни.

Пряма мова Зеленського: "Реформи, над якими ми працюємо, наближають Україну до НАТО. Ми модернізуємо сектор безпеки й оборони країни відповідно до стандартів Альянсу".

Деталі: Окремо президент відзначив продовження виконання відповідних річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО.

Було порушено питання надання Альянсом Україні статусу партнера з розширеними можливостями.