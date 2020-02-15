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НАТО ожидает дополнительной помощи Украины в миссиях – Столтенберг

Суббота, 15 февраля 2020, 14:45
НАТО ожидает дополнительной помощи Украины в миссиях – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях.

Источник: пресс-служба президента по итогам встречи президента Владимира Зеленского и Столтенберга на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Детали: Столтенберг отметил, что ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях.

Он сказал, что видит прогресс в достижении мира на Донбассе благодаря восстановлению "нормандского формата".

Стороны также обсудили выполнение договоренностей после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря и ситуацию на Донбассе.

В то же время Зеленский поблагодарил за неизменную солидарность Альянса с Украиной, поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений нашей страны.

Прямая речь Зеленского: "Реформы, над которыми мы работаем, приближают Украину к НАТО. Мы модернизируем сектор безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами Альянса".

Детали: Отдельно президент отметил продолжение выполнения соответствующих годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО.

Был поднят вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

Украинская правда
Темы: НАТОЗеленский
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