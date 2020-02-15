НАТО ожидает дополнительной помощи Украины в миссиях – Столтенберг

629 просмотров
Суббота, 15 февраля 2020, 15:45

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях.

Источник: пресс-служба президента по итогам встречи президента Владимира Зеленского и Столтенберга на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности

Детали: Столтенберг отметил, что ожидает дополнительной помощи Украины в международных миссиях.

Он сказал, что видит прогресс в достижении мира на Донбассе благодаря восстановлению "нормандского формата".

Стороны также обсудили выполнение договоренностей после встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря и ситуацию на Донбассе.

В то же время Зеленский поблагодарил за неизменную солидарность Альянса с Украиной, поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений нашей страны.

Прямая речь Зеленского: "Реформы, над которыми мы работаем, приближают Украину к НАТО. Мы модернизируем сектор безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами Альянса".

Детали: Отдельно президент отметил продолжение выполнения соответствующих годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО.

Был поднят вопрос предоставления НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

Украинская правда
Темы: НАТО Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский в Мюнхене встретится с генсеком НАТО 15 февраля 2020, 08:54
Украина идет в НАТО, есть лишь вопрос тактического плана - Загороднюк 14 февраля 2020, 23:49
Вице-премьер по евроинтеграции Кулеба: В отношениях Украины с НАТО "тектонический" сдвиг 13 февраля 2020, 20:18
Все новости
Главные новости
Зеленский согласен на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО
Готовится возвращение 200 заключенных украинцев - президент
ФСБшники задержали судно с украинцами в Азовском море
"Слуга народа" увеличила количество руководителей и обновила устав
Все новости
здоровье

Как купать ребенка, который имеет атопический дерматит или чувствительную кожу?

Объясняет ПЦУ

Есть ли святой Валентин покровителем влюбленных?

Музыка

Они не выступали в Украине. 10 артистов, которых стоит посмотреть на Sziget 2020

Поиск по сайту
Архив
Весь архів