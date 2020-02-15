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Зеленський: Не називайте Україну корумпованою, це вже неправда

Субота, 15 лютого 2020, 15:02
Зеленський: Не називайте Україну корумпованою, це вже неправда
пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський закликає не називати Україну корумпованою державою, бо це вже неправда.

Джерело: Зеленський під час панелі Townhall on Ukraine в межах 56-ї Мюнхенської конференції з питань безпеки, повідомляє пресслужба президента

Деталі: За його словами, в Україні триває боротьба з корупцією, тому згадування про державу винятково як про корумповану – неправдиві та безпідставні.

Пряма мова: "Коли я зустрічався з президентом США Дональдом Трампом, він зазначав, що у попередні роки наша країна була корумпованою. І я сказав йому, що ми боремося з корупцією щодня. Але, будь ласка, припиніть говорити, що Україна є корумпованою країною. Тому що відсьогодні це вже неправда".

"Подивіться на нашу команду – там є різні люди. Що ми вкрали? Всі гроші, які я маю, я заробив своїм талантом. І у нас тепер нова команда, і ніхто з нас нічого не вкрав в уряду, у платників податків. Ми сплачували податки".

Українська правда
Теми: Зеленськийкорупція
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