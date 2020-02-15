Зеленский: Не называйте Украину коррумпированной, это уже неправда

Президент Владимир Зеленский призывает не называть Украину коррумпированным государством, потому что это уже неправда.

Источник: Зеленский во время панели Townhall on Ukraine в рамках 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает пресс-служба президента

Детали: По его словам, в Украине продолжается борьба с коррупцией, потому упоминание о государстве исключительно как о коррумпированном – ложно и безосновательно.

Прямая речь: "Когда я встречался с президентом США Дональдом Трампом, он отмечал, что в предыдущие годы наша страна была коррумпированной. И я сказал ему, что мы боремся с коррупцией каждый день. Но, пожалуйста, прекратите говорить, что Украина является коррумпированной страной. Потому что с сегодняшнего дня это уже неправда".

"Посмотрите на нашу команду – там есть разные люди. Что мы украли? Все деньги, которые я имею, я заработал своим талантом. И у нас теперь новая команда, и никто из нас ничего не украл у правительства, у налогоплательщиков. Мы платили налоги".