Зеленського попередили про зниження рейтингу

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Субота, 15 лютого 2020, 16:43
фото - пресслужба ОПУ

Президент України Володимир Зеленський має бути готовим до того, що в результаті проведення реформ його рейтинг знижуватиметься.

Джерело: президент Естонії Керсті Кальюлайд в ході виступу на Українському ланчі в рамках Мюнхенської безпекової конференції, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова Кальюлайд: "73% - це значний мандат, який дозволяє українському лідеру змінювати ситуацію. Якщо він продовжуватиме реформи, то, незважаючи на те, яким буде їх результат, його підтримка падатиме, адже перед ним дуже важке завдання" .

"Немає більш нетерплячого політика, ніж Зеленський, який прагне швидких позитивних змін в Україні. Якщо він цього не зробить, то не знаю, хто тоді це може зробити". 

Деталі: На думку президента Естонії, Зеленський "не з тих лідерів, хто просто задовольняється посадою, а готовий нести ризики проведення реформ".

Кальюлайд також підкреслила, що рівень довіри до судової системи в Україні дуже низький, а тому реформи в цій сфері є дуже важливими. При цьому позитивним фактом вона назвала прийняття антикорупційного закону в Україні.

Теми: Зеленський рейтинг президент Естонія


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