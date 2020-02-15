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Зеленского предупредили о снижении рейтинга

Суббота, 15 февраля 2020, 15:43
Зеленского предупредили о снижении рейтинга
фото - пресс-служба ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть готов к тому, что в результате проведения реформ его рейтинг будет снижаться.

Источник: президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе выступления на Украинском ланче в рамках Мюнхенской безопасности конференции, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь Кальюлайд: "73% - это значительный мандат, который позволяет украинскому лидеру менять ситуацию. Если он будет продолжать реформы, то, несмотря на то, каким будет их результат, его поддержка будет падать, ведь перед ним (стоит) очень трудная задача".

"Нет более нетерпеливого политика, чем Зеленский, который стремится к быстрым положительным изменениям в Украине. Если он этого не сделает, то не знаю, кто тогда это может сделать".

Детали: По мнению президента Эстонии, Зеленский "не из тех лидеров, просто довольствуется должностью, а готов нести риски проведения реформ".

Кальюлайд также подчеркнула, что уровень доверия к судебной системе в Украине очень низкий, поэтому реформы в этой сфере очень важны. При этом положительным фактом она назвала принятие антикоррупционного закона в Украине.

Темы: ЗеленскийрейтингпрезидентЭстония
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